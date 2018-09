Schnell ist es geschehen: Im ungünstigsten Moment springt die Kette raus oder die Bremse lässt einem im Stich. Während das eine bloss ärgerlich und für den Unwissenden nervenaufreibend ist, kann letzteres sogar gefährlich werden. Umso besser, wenn man weiss, wie das eigene Velo gewartet oder im Notfall repariert werden kann.

Im umfang des Schulwegprojektes, welches durch die Kommission Gesunde Schule gemeinsam mit der Schule Villigen organisiert wird und die Schülerinnen und Schüler dazu animieren möchte, den Schulweg mit dem Velo oder zu Fuss anstatt mit Auto oder Bus zu bestreiten, wurde am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal ein Veloflick-Morgen durchgeführt. Schülerinnen und Schüler konnten in altersdurchmischten Gruppen an fünf Posten verschiedene Probleme, die das Velofahren ab und zu mit sich bringt, lösen und dabei lernen, wie sie ihr Velo selbständig instand halten können. So wurde einen Morgen lang fleissig Ketten aus und eingehängt, Veloreifen richtig gepumpt, Velohelme richtig eingestellt und Bremsen kontrolliert und nachgezogen.

Mit den so eingeübten Fähigkeiten zum "Velo flicken" halt die jungen Velofahrer hoffentlich nichts davon ab, von nun an gut und sicher den Schulweg mit dem Velo zu bewältigen.