Velo-Club Kaisten: Vereinsinterne Schwarzwald-Rundfahrt 2019

Der VC Kaisten genoss den Spätsommer im Südschwarzwald

(SK) Wie jedes Jahr findet nach der offiziellen Schwarzwald-Rundfahrt die vereinsinterne Rundfahrt für die Mitglieder und Helfer vom Velo-Club Kaisten statt. Am letzten Augustsonntag startete am Morgen bei anfänglich leichtem Nebel eine stattliche Gruppe VCK-Fahrer zur Schwarzwald-Rundfahrt. Kurz nach der Grenze zeigte sich dann zur Freude aller beim Aufstieg von Koblenz in den Schwarzwald die Sonne und die Fahrer konnten den Südschwarzwald richtig geniessen. Nach dem Znünihalt in Grafenhausen teilten sich die Fahrer in zwei Gruppen auf, wobei die eine Gruppe die verkürzte 150 km-Strecke direkt via Schluchsee/ Äule und die andere Gruppe die originale 150 km-Strecke absolvierte. Beim gemeinsamen Treffpunkt Wehrhalden trafen die Velofahrer dann auf weitere VCK-Mitglieder und Helfer der Schwarzwald-Rundfahrt. Zum ersten Mal durfte sich die ganze Velo-Club-Familie vom Team des Gästehauses Eschbach mit feinen Grilladen und Salaten verwöhnen lassen. Zum Abrunden gab es dann ein grosses Dessertbuffet mit Kaffee und Kuchen. Der OK-Präsident der Schwarzwald-Rundfahrt Urs Müller dankte allen Helfern für die tatkräftige Mithilfe an der Ende Juni stattgefundenen Rundfahrt und dem Sporttag. Nach dem gemütlichen Beisammensein machten sich die Velofahrer wieder bereit für die Rückfahrt nach Kaisten. Mit einer rasanten Abfahrt endete die diesjährige vereinsinterne Schwarzwald-Rundfahrt mit einem Abschlusstrunk in Kaisten.