Am 16. November waren in der Bibliothek in Unterkulm wieder einmal die Jüngsten mit ihren Müttern zu Gast.

Esther Kyburz vom Bibliotheks-Team führte im Rahmen eines Buchstartanlasses einen Värsli-Nachmittag durch.

Das Bibliteam freut sich, die Värslinachmittage auch 2019 regelmässig anbieten zu können.