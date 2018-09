Die Gottesdienstteilnehmer erfreuten sich schon beim Betreten der Kirche über die schön präsentierten Erzeugnisse der Landfrauen Unterkulm sowie der landwirtschaftlichen Produkte.

Dieser schöne Anblick wurde nur während der drei beschwingten Lieder "verstellt", welche der Trachtenchor Unterkulm unter der engagierten Leitung von Andreas Widmer und mit Handorgel-Begleitung von Margrith Kyburz zum Besten gab.

In der Predigt ging Pfr. Lobsiger von den Erntedankgaben über zu den Menschen und meinte: Auch wir müssen "pflückreif" werden. Wie bei der Ernte von gewissen Produkten warme Tage und kalte Nächte ein Segen sein können, verhilft dem Menschen nicht selten ein hartes Schicksal zu besonderer persönlicher Reife.

Familie Kuhn aus Oberkulm brachte ihr 3. Kind zur Taufe. Die Patin von Lina Kuhn ermutigte ihr Göttimeitli mit berührenden Worten zum Mut, die eigene Persönlichkeit auszuleben – auch gegen Widerstand.

An der Orgel wirkte in bewährter Musikalität Martin Feucht, und sogar die Sigristin trug an diesem besonderen Sonntag eine schöne Tracht.

Nach dem Gottesdienst wurde eifrig eingekauft. Mit dem Erlös der Erntedankgaben werden Schüler der Primarschule Unterkulm bei den Kosten für das Skilager unterstützt. Die Kirchgemeinde bedankt sich bei allen Engagierten von Herzen!