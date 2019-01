"Stadt u Land"

Unter diesem Motto steht der diesjährige Unterhaltungsabend des Turnverein Biezwil. Die Turnenden werden die Zuschauer/innen zu den Themen Stadt und Land mit tänzerischen Darbietungen unterhalten. Zudem wird das Theaterteam die Zuschauer mit dem Stück "Mordgedanke- oder schnarcht Ihri Frau au?" zum Lachen bringen: Die letzten Wochen waren für Heinz Hauser stressig, er ist völlig übermüdet und hat in den nächsten Tagen ein furchtbar wichtiges Gespräch mit seinem Chef. Wer kennt das nicht? Heinz Hauser will früh ins Bett, damit er fit und ausgeschlafen ist und sich auf das Gespräch mit seinem Chef vorbereiten kann. Eine Beförderung zum Abteilungsleiter verdient man sich nämlich nicht im Schlaf, sondern nur durch Fleiss und eine hellwache Präsenz.

Aber es kommt wie es kommen muss. In dieser Woche ist nicht an Nachtruhe zu denken und immer dann, wenn sich Heinz in das heimische Ehebett kuschelt, beginnt sein angetrautes Lebensglück damit im Schlaf ganze Wälder abzuholzen. Dass es damit nicht genug ist und dass plötzlich alles zusammen kommt, was an Schlafstörungen kommen kann, versteht sich im Schlaf. Wenn Sie wissen möchten, wie es Heinz Hauser in dieser Nacht geht und wie er das wichtige Gespräch durchsteht, besuchen Sie uns am SA 12.1./SO 13.1. und am SA 19.1.2018 in der Mehrzweckhalle in Lüterswil. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Genauere Informationen unter www.tvbiezwil.ch