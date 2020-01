Ungewohnte Töne in der Schule Villigen

Am Freitag gab es musikalischen Besuch an der Schule Villigen. Christian Schenker, der bekannte Liedermacher, gastierte für ein fetziges Konzert in der Turnhalle. Alle Kinder vom Kindergarten bis zur 3. Klasse waren eingeladen, um mitzusingen und mitzutanzen. Es brauchte nicht lange, bis der Funke und die Energie auf das junge Publikum übersprang. Es war eine Freude, wie sich die Kinder für die Lieder begeistern konnten.

Auch die älteren Schülerinnen und Schüler kamen auf ihre Kosten. Die 4., 5. und 6. Klasse durfte bei Claudio Gilardino, einem jungen Beatboxer aus dem Raum Zürich, je einen 2-stündigen Beatbox-Workshop besuchen. Fleissig wurden ungewohnte Laute und Beats geübt und dann einander auch vorgetragen. Die Schülerinnen und Schüler hatten sichtlich Freude am ungewohnten Musikunterricht und am neuen Lehrer. Zum Schluss gab dann Claudio Gilardino sein Können zum Besten. Wahnsinn, was man mit der eigenen Stimme und einem Mikrofon so alles machen kann. Viele Kinder machten grosse Augen, als sie dem musikalischen Beatbox-Feuerwerk beiwohnten. Nach dem Workshop hörte man im ganzen Schulhaus, wie die Schülerinnen und Schüler beatboxend umherzogen. Wer weiss, vielleicht kommt in näherer Zukunft ein Beatboxer oder eine Beatboxerin aus Villigen.