Am 20. April 2017 habe ich von der Gemeinde Schönenwerd die Rechnung für die Hundesteuer 2017 erhalten, zahlbar bis 30. April 2017. Der total zu begleichende Betrag von Fr. 120.-- setzt sich zusammen aus Fr. 40.-- für die Kontrollmarke (Metallanhänger für an das Hundehalsband) und Fr. 80.-- Hundesteuer. Da aber seit 1. Januar 2017 vonseiten des Kantons Solothurn keine Hundekontrollmarken mehr abgegeben werden, habe ich am 20. April 2017 per Email die Finanzverwaltung der Gemeinde Schönenwerd um Stellungnahme zur aktuellen Hundesteuer-Rechnung gebeten. Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Auch auf der Internetseite der Gemeinde Schönenwerd (www.schoenenwerd.ch unter Dienstleistungen) sind nur völlig veraltete Angaben zu finden.

Auch die Ergebnisse meiner Nachforschung im Internet beim Kanton Solothurn/Amt für Landwirtschaft/Veterinärdienst betreffend Hunde haben mich sehr befremdet. So findet sich im Gesetz über das Halten von Hunden (Hundegesetz, in Kraft seit 1.8.2007!) unter dem Abschnitt 3 Abgaben (§ 11) der Hinweis auf Hundesteuer und Kontrollzeichengebühr. Im entsprechenden Gebührentarif (in Kraft seit 15.7.2016) steht mit Fr. 40.-- die Gebühr für die Kennzeichnungskontrolle. Zudem findet sich im gleichen Abschnitt der Hinweis „die Einnahmen der kantonalen Hundesteuer fallen an die Gemeinde“. Auf meine schriftliche Anfrage per Email am Montag, 24. April 2017 direkt an das Veterinäramt mit der Bitte um Begründung der Gebühr habe ich leider auch keine Antwort erhalten.

Fazit: Offenbar ist weder bei der Gemeinde Schönenwerd noch beim entsprechenden Amt des Kantons Solothurn die Abschaffung der Hundekontrollmarke registriert worden. Ausser Frage steht, dass die Hundesteuer fristgerecht bezahlt werden muss, weil man ansonsten mit einer „Busse“ von Fr. 50.-- bestraft wird.