Die Ökologie wird immer stärker in den Vordergrund gestellt. Heutzutage sorgen wir uns eher um die Umweltauswirkungen unserer Handlungen, der von uns konsumierten Produkte, der von uns produzierten Abfälle, usw. Und die Geschäftsleute schließen sich ebenfalls dieser Tendenz an! Lesen Sie also unsere praktischen Tipps für ein umweltfreundlicheres Unternehmen.

Die SVU ist dafür da, Sie anzuleiten!

Der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung ist in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger. Es geht darum, die Bedürfnisse der Gegenwart zu erfüllen und gleichzeitig diejenigen kommender Generationen zu bewahren. Kurz gesagt geht es um Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung bei gleichzeitigem Schutz der Umwelt.

In der Geschäftswelt vereint ein globales Konzept diese Prinzipien: die Soziale Verantwortung der Unternehmen. Die berühmte SVU umfasst die 3 Grundpfeiler der Nachhaltigen Entwicklung:

1. Ökonomisch: das Unternehmen muss richtig verwaltet werden, um seine Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Seine Führung und seine Praktiken müssen durchdacht, ethisch und transparent sein.

2. Sozial: die Mitarbeiter müssen respektiert und fair behandelt werden. Ebenso wie die Kunden, die Partner und alle anderen Interessengruppen.

3. Ökologisch: die Geschäftspraktiken des Unternehmens müssen die Umwelt achten. Dies erfolgt durch Begrenzung der Verschmutzung und des Abfalls und durch die Förderung der Nutzung ökologischer Ressourcen.

Die SVU bietet somit einen Rahmen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die sozialen Anforderungen und die Umweltschutzauflagen Ihres Unternehmens zu kombinieren!

Tagtäglich ökologischer sein

Ein umweltfreundlicheres Unternehmen muss tagtäglich und auf allen Ebenen handeln. Nachfolgend einige gute Praktiken zum Übernehmen.

Zunächst ist es wichtig, Ihre Abfallproduktion zu reduzieren. Papier, Kunststoff, Tintenpatrone, usw. Selbst ein Dienstleistungsbetrieb bringt eine Menge von Abfällen ein. Bevorzugen Sie daher wiederverwendbares Material:

Tassen und Besteck aus Edelstahl statt Einweg-Becher und -Rührstäbchen.

Elektrische Händetrockner statt Papierhandtücher.

Milch und Zucker in großen Packungen statt in Kapseln.

Und in Bezug auf Papier folgen ein paar einfache Maßnahmen:

Präferieren Sie die elektronischen Dokumente.

Falls erforderlich, verwenden Sie Recyclingpapier und empfehlen Sie doppelseitigen Druck in schwarz-weiß und geringer Qualität.

Verwenden Sie die alten Entwurfsblätter erneut und recyceln Sie anschließend gebrauchtes Papier.

Minimieren Sie nun Ihren Energieverbrauch:

Wenn Sie das Büro verlassen, schalten Sie die Lichter und Computer aus (zumindest den Bildschirm, wenn Sie kurzzeitig weggehen).

Optimieren Sie die Lüftungs- und Klimatechnik.

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen.

Diese einfachen Maßnahmen schaffen Ihnen sogar Einsparungen: warum sollten Sie sich diese vorenthalten?

Wenn Sie schließlich Ihren Kunden, Ihren Interessenten, Ihren Mitarbeitern oder sogar Ihren Partnern Werbegeschenke überreichen, denken Sie ebenfalls ökologisch! Es gibt viele effektive, nützliche UND umweltfreundliche Werbeartikel: eine bedruckte Einkaufstasche, ein Stift aus Recyclingpappe, ein kleiner Topf mit Samen zum Pflanzen, eine Mehrwegflasche aus Recyclingglas, usw. Diese Art von Geschenk wird auch Ihr ökologisches Image aufwerten!

Fazit

Achten Sie darauf, alle Ihre Mitarbeiter mit einzubeziehen, damit Ihr Unternehmen umweltfreundlicher wird: das ist eine Teamarbeit!