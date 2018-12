Seit November 2018 hat die Regiomech Zuchwil jeweils mittwochs einen Marktstand am Wochenmarkt in Solothurn. Das Angebot ist vielseitig und wechselt wöchentlich – Sirup, Weihnachtsguetzli, Konfitüre und weitere leckere selbst gemachte Produkte aus der Regiomech können gekauft werden.

Am vergangenen Wochenmarkt vom Mittwoch 5. Dezember hat die Regiomech Zuchwil rund 1‘030 Franken Umsatz gemacht. Dieser wurde nun vollumfänglich als Spende an die Waisenkinder des Brandes in Solothurn überwiesen.