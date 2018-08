Wie man im Zeitungsbericht Ende Mai entnehmen konnte, wird es bei der Durchführung des diesjährigen Umgangs einige Änderungen geben.

Neu werden die Chilbiveranstalter den Umgang bereits am Freitag, 31.08.2018, um 18.00 Uhr starten. Nebst der Hüpfburg wird es dieses Jahr neu eine Schiessbude, ein Kinderkarussell und die Chilbibahn „Calypso“ geben. Vereinzelte Vereine werden auch bereits um 18.00 Uhr ihre Tore öffnen und die Gäste kulinarisch verwöhnen.

Alle jubilierenden Jahrgänger (30-jährige, 35-jährige, usw.) und Neuzuzüger haben eine Einladung zu einem Gratisapéro für Samstag, 01. September 2018, 18.00 Uhr, erhalten. Treff beim Schulhaus Kleinfeld, Eingang beim Brunnen.

Der Chilbibetrieb startet am Samstag bereits ab 14.00 Uhr. Einzelne Stüblis und Foodstände werden ebenfalls früher öffnen. Am Samstagabend, ab 18.00 Uhr, startet dann der ganze Umgang. Die Stüblis werden wieder ihr kulinarisches Angebot anbieten und die Chilbiveranstalter lassen Egerkingen in diversen Farben aufleuchten.

Noch etwas Historisches: Der Umgang in Egerkingen entstand 1708 durch die Gründung der Bruderschaft Maria vom Trost. Es ist ein traditioneller, kirchlicher Marsch, welcher jeweils am Sonntag nach dem Augustinustag (28. August) stattfindet. Die Bruderschaft übernahm die Aufgaben, welche heute die Spitex verrichtet: sie sorgten für die kranken und älteren Menschen und pflegten die Sterbenden.

Die Vereine und das OK blicken positiv auf den Umgang 2018 und sind überzeugt, durch die Attraktivitätssteigerungen mehr Publikum aus dem Dorf und der nahen Umgebung vom 31. August bis 02. September 2018 begrüssen zu dürfen.

Janick Sulser OK-Präsident Umgang