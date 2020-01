„Verkehrt statt Lätz“ Turnshow Turnverein Wolfwil vom 10. + 11. Januar 2020 in der MZH Wolfwil

Was, wenn die Turnshow bereits fertig ist, bevor sie überhaupt gestartet ist? Was, wenn die Bühnencrew direkt von der Dusche auf die Bühne kommt, in der Annahme die Cüplibar sei bereits eröffnet? Tönt kompliziert – ist es auch! Wer bringt es fertig, ein solches Drunter und Drüber zu veranstalten? Die Antwort liegt auf der Hand: der Turnverein Wolfwil anlässlich seiner Turnshow „Verkehrt statt Lätz“. Die Turncrew hat in diesem Jahr mit einschneidenden Umstrukturierungen zu kämpfen, was sich besonders chaotisch auf den Ablauf der bekannten Turnshow auswirkt. Das Fehlen einer grossen und in der Szene bekannten Schauspielergrösse, Anpassungen bei der Verschriftlichung des Drehbuchs sowie mangelnde Disziplin bei den tragenden Koryphäen des Turnspektakels führen dazu, dass nicht nur das Ende am Anfang steht sondern das grosse und ganze „es bezeli“ verkehrt läuft – nicht etwa „Lätz“, nur verkehrt! Die Zuschauenden werden von der ersten Sekunde an logistisch gefordert sein, um den Überblick nicht vollkommen zu verlieren. Natürlich darf bei so viel Denkarbeit die Entspannung und Erholung nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen glücklicherweise Klein und Gross mit ihren turnerischen Leckerbissen – Energie pur!

Die Zuschauenden des Turnspektakels des Turnverein Wolfwil werden am Wochenende vom Freitag, 10. Januar und Samstag, 11. Januar 2020 regelrecht auf den Kopf gestellt. Turnerische Leckerbissen, schauspielerische Höchstleistungen und technische Überraschungen laufen sich auf der Bühne der Mehrzweckhalle den Rang ab. Bei diesem Mix an organisatorischem Know-How und komplizierter Kopfarbeit darf natürlich die Küche nicht kalt bleiben: während die Turnshow Crew mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versucht die Turnshow in eine annähernd ansprechende Reihenfolge zu bringen, dürfen sich die Gäste mit „gluschtigen“ Menus oder bei Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Wer die Nacht zum Tag machen möchte, ist in Wolfwil genau richtig: die Bühne wird zur berühmt berüchtigten Cüplibar mit Star-DJ und die alte Turnhalle zur Partymeile der Extraklasse.

Erlebe die einzigartige Turnshow des Turnverein Wolfwil – live am 10. und 11. Januar 2020 in der Mehrzweckhalle Wolfwil! Einige wenige Eintrittstickets sind am Freitag- und Samstagabend vor Ort noch erhältlich.

Die Bar öffnet neu ab 20:00 Uhr (Eintritt ab 16 Jahre): Unser Technikteam wird die Turnshow live in die Bar in der alten Turnhalle übertragen.

Für die Nachmittagsvorstellung vom Samstag um 13:30 Uhr sind keine Reservierungen möglich. Es stehen jedoch 400 Plätze zur Verfügung. Die Türöffnung ist auf 12:45 Uhr angelegt.