Die diesjährige Vereinsreise führte die Turnerinnen und Volleyballerinnen Ü30 des STV Lostorf ins malerische Wien. Vom 14. bis 16. September 2018 erkundete die 16-köpfige Damentruppe die österreichische Hauptstadt.

Gut gelaunt und voller Vorfreude traf sich die muntere Bande am Freitagmorgen und nahm die gemeinsame Reise in Angriff. Bereits kurz nach dem Mittag starteten wir in verschiedenen Gruppen die ersten Stadterkundungen inkl. Shoppingtripps. Am Abend durfte ein gemeinsames Nachtessen mit typischen Wiener Spezialitäten wie Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat oder Tafelspitz nicht fehlen. Danach ging es auf Erkundungstour im berühmt berüchtigten Wiener Bermuda-Dreieck, dem Nightlife-Hotspot schlechthin. Am Samstag führte uns ein Stadtguide mit dem Fahrrad durch ganz Wien und wusste dabei viel Spannendes und Unterhaltsames zu erzählen. Die Stadt auf Rädern zu entdecken war ein besonderes Highlight. Auch der Abend stand wieder ganz im Zeichen von feinen Schlemmereien und leckeren Drinks. Den Sonntag bis zur Abreise nutzen die Einen zum gemütlichen Schlendern im Wiener Prater während die Anderen sich Wiens Kultur mit dem Stephansdom und Schloss Schönbrunn zu Gemüte führten.

Auf der Heimreise waren sich alle Teilnehmer einig: Es war ein einmaliges Wochenende - Wien wir kommen wieder!