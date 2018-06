Was die verschiedenen Riegen des TSV Rohrdorf an der diesjährigen Aargauer Meisterschaft im Vereinsgeräteturnen in Gränichen zeigten, war spektakulär und wurde von den Wertungsrichtern mit zahlreichen Podestplätzen honoriert.

Im Jahr 2018 zeigt sich der TSV Rohrdorf in fast allen Disziplinen mit neuen Wettkampfprogrammen und neuen Tenues. Die Spannung bei den Turnerinnen und Turnern war gross: Nach den erfolgreich absolvierten Vorbereitungswettkämpfen der vergangenen Wochen, wurde es am ersten Juniwochenende in Gränichen nun ernst. An der kantonalen Meisterschaft im Vereinsgeräteturnen galt es, die hart erarbeitete Form und Leistung abzurufen und die Titel vom letzten Jahr zu verteidigen. Mit drei Aargauer Meistertiteln und zwei Vize Aargauer Meistertiteln wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Die erturnten Noten waren in allen Disziplinen erfreulich hoch und reichten nicht selten an die Maximalnote 10 heran.

Zweimal Gold und zweimal Silber bei den Aktiven

Am Samstag eröffnete die Ringsektion den Wettkampftag der Erwachsenen mit den Vorrunden. Schlag auf Schlag konnten alle fünf Disziplinen des Vereins zufriedene Leistungen erturnen und ertanzen. Die Ringsektion, das Gym Dance, die Sprungsektion und die Herren vom Reck schafften allesamt den Einzug in den Final. Die Team Aerobic Gruppe verpasste mit dem 5. Schlussrang den Einzug in den Final nur knapp, konnten jedoch mit ihrer Leistung zufrieden sein. Die Finalrunde verlief ausgezeichnet und beim Rangverlesen kullerten dann auch ein paar Freudetränen über die strahlenden Gesichter der Sieger. Die Herren vom Reck konnten ihre konstante Leistung abrufen und verteidigten den Kantonalmeistertitel mit der Note 9.80. Ebenfalls Aargauer Meister dürfen sich die Damen vom Gym Dance nennen. Die grosse Überraschung kam beim Sprung. Mit der Note 9.62 reichte es auf den zweiten Schlussrang hinter dem STV Wettingen und vor dem STV Neuenhof. Auch die Ringsektion gewann stolz mit der Note 9.62 knapp vor dem STV Niederwil den Vizemeistertitel.

Auch die Jugend zuoberst auf dem Podest

Was die Aktiven können, das wollen wir auch. Das hatten sich die 20 Mädels vom Teensgym in den Kopf gesetzt. Bei schönstem Sommerwetter starteten sie am Sonntag top motiviert in die Vorrunde. Auch wenn im letzten Training noch einige Umstellungen gemacht werden mussten, da eine Turnerin verletzungsbedingt ausfiel, zeigten sie eine solide Leistung, die mit der Note 9.42 und dem Finaleinzug belohnt wurde. Als Leader startete die Gruppe in den Final und liess sich den Titel nicht mehr nehmen. Mit der Note 9.39 darf sich das Teensgym verdient und nach einem Jahr Pause wieder Aargauer Meister nennen.

Als nächstes steht am 16. und 17. Juni das Kreisturnfest in Würenlos auf dem Programm, wo noch mal aus dem Vollen geschöpft werden kann. Der TSV Rohrdorf freut sich auf viele Fans und ein gelungenes Fest.