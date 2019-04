Die Mitglieder der Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung (TVWU) versammelten sich um 14.00 Uhr an der Ringstr. 9 in Neuenhof, um die Gäste des Jubiläumanlasses zum 10 Jahr-Bestehen der Getränkeservice Aellig AG mit einem schmissigen Konzert zu unterhalten. Traditionell starteten die Tambouren unter der Leitung von Urs Hunziker mit einem flotten Marsch. Das Repertoire jedoch umfasste ein abwechslungsreichesProgramm. Das kleine Festzelt war gerangelt voll und die vielen Besucher waren von den Showstücken so begeistert, dass sie spontan eine Zugabe forderten. Zwischen zwei Unterhaltungsblocks durfte Familie Aellig ein Präsent der TVWU-ler entgegennehmen. Die Aktiven bedankten sich damit herzlich für die Auftrittsplattform sowie die stetig grosszügige Unterstützung der Getränkeservice Aellig AG. Wann immer die TVWU-ler einen Anlass haben oder ein Anliegen vorbringen, stossen sie bei Aelligs stehts auf ein offenes Ohr, helfende Hände oder einen finanziellen Zustupf.

So gingen die Spenden an diesem Jubiläumsfest desKaffee/Kuchen-Buffets an die TVWU als Zustupf für die Auslandreise im Juni.

Wir Tambouren wünschen der Getränkeservice Aellig AG weiter Erfolg und Wohlergehen. Familie Aellig und Team weiterhin viel Freude beim Bedienen ihrer geschätzten Kundschaft und ungebrocheneBegeisterung für die TVWU.