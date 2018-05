Bei traumhaftem Wettkampfwetter starteten die Athleten der Kategorie Kids und Schüler am Aquathlon in Basel.

Als erstes gingen David Zeltner, Kaleb Mächler und Sarina Iseli an den Start. Alle drei absolvierten ein hervorragendes Rennen, David wurde mit dem 5., Kaleb mit dem 3. Und Sarina ebenfalls mit dem 3. Platz belohnt.

Nach einer Verschnaufpause standen die Teamwettkämpfe auf dem Programm. Francesca, Aline und David bildeten das Team 2 „Mix Oberwallis Triteam“ und Giulia, Sarina und Kaleb das Team 1 „Mix Oberwallis Triteam“. Beide Teams gaben Vollgas, am Schluss besetzte das Team 1 den ersten Platz und das Team 2 den Zweiten (der Triclub Zofingen ist immer noch schneller).

Zu guter Letzt zeigten Andrin, Corinne, Mia und Nina ihr Können. Nebst den vier Triteamler startete noch ein anderer Junge- es wurde zum Wettrennen unter „Gschpänli“. Auch unsere Jüngsten gaben alles, Andrin kam zuerst aus dem Wasser, wurde beim Wechsel jedoch von Corinne überholt. Trotzdem erreichte er das Ziel als Erster. Nach ihm sorgten Corinne und Mia für Spannung: Auf der Zielgeraden holte Mia immer mehr auf, dennoch gelang es Corinne, sich mit letzter Kraft in die Sicherheit des Ziels zu bringen. Corinne wurde als Erste, Mia als Zweite und Nina, für die es der erste Wettkampf mit Wechsel war, als super-dritte gefeiert.

Am 9. Juni bietet sich die Gelegenheit diesen coolen Sport beim Kids Cup by Nicola Spirig in Balsthal selber auszuprobieren. www.triteam.ch von Aline Rennollet