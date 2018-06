Kürzlich trafen sich die Alt-Gemeindepräsidentinnen und Alt-Gemeindepräsidenten der Amtei Olten-Gösgen in Wangen bei Olten zum traditionellen Zusammensein. Organisator Beat Wildi begrüsste die rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Café M. Anschliessend war eine Besichtigung des Nationalen Verteilzentrums (NVZ) von Coop Schweiz angesagt. Nach einer interessanten Einführung durch den Leiter NVZ, Herrn Vollenweider, begab man sich auf den Rundgang des Logistikzentrums. Nach der beeindruckenden Führung begab man sich zurück ins Café M des Alterszentrums Marienheim, wo gemeinsam ein Imbiss eingenommen wurde. Dabei wurde über vergangene Zeiten und aktuelle Themen diskutiert. Gemeindepräsidentin Daria Hof überbrachte auf sympathische Art die besten Grüsse des Gemeinderates von Wangen bei Olten. Turnusgemäss findet das nächste Treffen in zwei Jahren in Olten statt.

(mgt)