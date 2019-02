Trachtengruppe Schafisheim

Heimatabend Freitag 1. März 20.00 Uhr und Heimatmittag Sonntag 3. März 13.30 Uhr.

Die Trachtengruppe Schafisheim, die Kindertanzgruppe, die Jodlerin Arlette Wismer, sie wird von Doris Erdin an der Handorgel begleitet, die Theatergruppe der Trachtengruppe und die Trachtengruppe Bärglüt am Morgartä Sattel gestalten das Programm.

Unter der Leitung von Vreni Christen und Christoph Weber haben die Schofiser Trachtenleute schöne Tänze einstudiert. Die Tänze begleitet die Ländlerkapelle Roggehuusemusig. Die Kinder tanzen unter der Leitung von Maja Waser, Vreni Christen und Berta Rölli. Mit ihrem Auftritt werden die Herzen der Zuschauer erfreut. Am Freitagabend singt die Jodlerin Arlette Wismer sie wird von Doris Erdin am Akkordeon begleitet. Im zweiten Teil folgt ein Theater unter der Regie von Samuel Hofstetter. Immer Ärger mit Emili(y) Bäuerlicherschwank in zwei Akten.

Am Sonntagnachmittag haben wir einen Gastverein eingeladen. Die Trachtengruppe Bärglüt am Morgartä Sattel erfreut uns mit ihren Tänzen.

Herzlich Willkommen bei uns Trachtelüüt in Schafisheim