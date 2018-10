Mit einem gemütlichen Event bei Raclette und Alphornklängen hat der Turnverein STV Rupperswil den Vorverkauf für seine Turnerabende 2018 lanciert.

Unter dem Motto „Tornerjoch“ organisiert der grösste Rupperswiler Verein eine unterhaltsame Turnshow umrahmt mit einer humorvollen Story rund um die Berghütte zum Rössli.

Rund um den schrulligen Hüttenwart Göpf von der Flüeh und seiner Crew entwickelt sich eine abenteuerliche Alpengeschichte. Begleitet und umrahmt von stilvollen und actiongeladenen Turnvorführungen der ganzen Rupperswiler Turnfamilie. Von jung bis alt stehen rund 300 aktive Turnerinnen und Turner bei dieser Show auf der Bühne und setzen sich gekonnt in Szene. Schaukelring, Sprung, Gymnastik, Aerobic oder Showtanz für Abwechslung ist gesorgt.

Die Festwirtschaft mit gluschtigen Schweizer Spezialitäten, die Bar „Zur Gletscherspalte, Livemusik mit der New Yorker Sängerin Yasmine Meguid und eine lukrative Mitternachtsverlosung runden den Anlass ab.

Die Turnerabende starten am Freitag 16.11.2018 mit einer Gala Night. Am 17.11.2018 und 24.11.2018 finden zwei Abendshows statt. Am 24.11.2018 ist zusätzlich noch eine Mittagsshow vorgesehen.

Alle Informationen unter www.stv-rupperswil.ch/turnerabend