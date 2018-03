Perfekte Pisten, viel Sonnenschein und Apéro an der gemütlichen Hotel-Bar. Klar war da auch die Stimmung gut am Skiweekend des Skiclubs Bremgarten.

42 Mitglieder zwischen 3 und 62 Jahren reisten am Samstagmorgen ins nahe Haslital. Zum Start begrüsste der Skiclub seine Mitglieder mit Kaffee, Orangensaft und Gipfeli. Dann ging es bei gutem Wetter in kleinen und grösseren Gruppen auf die 60 km Pisten des Skigebiets Meiringen-Hasliberg. Im Schneebar-Stübli der Bärgbeiz Bidmi hatte es zum Mittagessen Platz für alle. Es war heimelig und das Essen sehr fein. Am Nachmittag begann es plötzlich zu schneien und die Sicht zum Ski fahren wurde schlechter. Dies war aber kein Grund für schlechte Laune, denn das Hotel Panorama bietet für alle etwas: eine schöne Bar für die Grossen und ganz viel Platz im und ums Spielzimmer für die Kleinen.

Wie heisst der einheimische Schwingerkönig? Welche Süssigkeit hat der Legende nach seinen Ursprung in Meiringen? Diesen und weiteren Fragen stellten sich die Skiclübler nach dem gemeinsamen Nachtessen in einem Quiz rund ums Haslital. Die drei Preise Meringues, Haslikuchen und Wurst passen wunderbar zu Wein und wurden zu späterer Stunde gleich degustiert. Der Sonntag war dann das, was man einen perfekten Skitag nennt: super Pisten, viel Sonnenschein und gute Stimmung. Glück im Unglück hatte Damian Stutz: Er hat sich bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen, muss aber nicht operiert werden. Der Skiclub wünscht seinem Junior von Herzen gute Besserung.

Bilder und Infos zum etwas anderen Skiclub Bremgarten auf: www.scbremgarten.ch

Yvonne Weber-Lehner, Präsidentin Skiclub Bremgarten