Wir, die Jugi Grenchen des DTV Grenchen Ladies Gym, möchten uns ganz herzlich bei der Regiobank Solothurn AG für ihre grosszügige Spende bedanken. So konnten wir uns zum 100-jährigen Jugi-Jubiläum neue T-Shirts zulegen, welche uns nun ein neues, einheitliches Auftreten an unseren Anlässen ermöglichen. Wir freuen uns sehr! Vielen herzlichen Dank auch an Maico accounting Corinne Maier, welche uns eine tolle Reise auf den Balmberg zu unserem Jubiläum ermöglichte.

Noemie Altermatt