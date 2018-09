CRC: Mit der Marke «Toby on Tour» wirbt der Baumeister Verband Aargau auch in diesem Jahr wieder für seine attraktiven Bauberufe. Vom 17. bis 21. September 2018 konnten sich Schülerinnen und Schüler an fünf Standorten über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Baubranche informieren. So auch in der Region Zofingen.

Das Infomobil von Toby auf dem Areal des alten Werkhofs der Gebr. Hallwyler AG in Rothrist ist der Treffpunkt. Roni Brunner, Instruktor und Koordinator der Roadshow, erwartet kurz vor 14 Uhr rund 60 Schülerinnen und Schüler. Kurze Zeit später fährt ein grosser Reisebus vor. Die Schüler steigen aus, werden begrüsst und nehmen den orangen Helm, die Schutzweste und den Ohrenschutz in Empfang. Dann erklärt Roni Brunner den Ablauf: «Die Hälfte von euch bleibt für die drei ersten ‘Posten’ hier, die andere Hälfte fährt mit dem Bus nach Oftringen zur Firma Vanoli AG. Nach der Pause wird der Standort gewechselt.»

Hämmern, Schalen, Walzen

In Gruppen à 10 Schüler besuchen die Schüler sechs Posten. Dazu zählen das Infomobil sowie die Posten Maurerarbeiten, Schalungen, Baggern und Walzen/Stampfen. Der sechste Posten ist die Grossbaustelle des Spitals Zofingen. Die Schüler haben nach den Instruktionen von erfahrenen Bauprofis sowie Lernenden der Gebr. Hallwyler AG und der Vanoli AG die Möglichkeit, die Maurerkelle in die Hand zu nehmen oder an einer Schalung zu arbeiten. Ein Video im Infomobil zeigt, weshalb sich Lernende für den Beruf des Maurers oder des Strassenbauers entschieden haben.

Nur dank den involvierten Baufirmen möglich

Urs Keusch vom Baumeister Verband Aargau hat vor einiger Zeit alle Schulen im Aargau kontaktiert und zusammen mit lokalen Baufirmen die Roadshow organisiert. In diesem Jahr machte das Infomobil in Nussbaumen, Stetten, Rothrist, Aarau und Frick halt. Er ist glücklich, dass sich Anne Chantal Sigrist von der Vanoli AG und Ivan Kym von der Gebr. Hallwyler AG bereit erklärten, die Roadshow 2018 tatkräftig zu unterstützen: «Nur wenn unsere Mitgliedfirmen ihre Zeit und ihr Know-how zur Verfügung stellen, können wir auf diese Weise Werbung für unseren Berufsnachwuchs machen. Dafür sind wir sehr dankbar!»

((Kasten))

Toby on Tour – die dritte Roadshow

Vor fünf Jahren hat der Baumeister Verband Aargau «Toby» ins Leben gerufen. Seither bringt er den Jugendlichen, die im Berufswahlprozess stehen, die Bauhauptberufe mit der Roadshow «Toby on Tour» näher.