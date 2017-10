Das Hauptthema der kommenden Einwohnerratssitzung wird das Budget 2018 sein. So war es auch in unserer Fraktion. Der Stadtrat präsentiert ein Budget mit einer Steuererhöhung von 8 %. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema sind wir zur Überzeugung gelangt, dass diese Steuererhöhung angesichts der anstehenden Investitionen berechtigt und nötig ist. In den kommenden Jahren werden die rückläufigen Steuererträge der juristischen Personen und die Abschreibungen auf den Investitionen unsere Rechnung stark belasten. Die vorgeschlagene Messgrösse „Operatives Ergebnis“ ist sinnvoll. Hier sieht man klar, dass die folgenden Jahre 2019ff. negativ sein werden. Aus finanzpolitischer Sicht ist anzustreben, dass über 7-10 Jahre das operative Ergebnis mindestens 0 ist. Daher ist es ganz wichtig, die Steuern bereits heute zu erhöhen.

Es ist uns ein Anliegen, dass in den kommenden Jahren die Stadt aufgrund der Investitionssituation nicht einfach still steht. Daher sind wir auch nicht bereit, sämtliche Kürzungen hin zu nehmen. Sparen bei der Bildung ist genau das Falsche für Baden. Genauso wie wir das Sekundarstufenzentrum brauchen, erfüllt auch ein Klassenlager in der Primarschule einen wichtigen Zweck. Wir müssen langfristig denken und daher werden wir die Kürzungen in der Bildung nicht akzeptieren. Das team baden wird dazu entsprechende Anträge stellen. Wir werden dem vorgeschlagenen Budget mit kleinen Änderungen zustimmen, weil die Stadt Baden diese Planungssicherheit braucht.

Die Kreditgarantie für die Renovation des Pfadiheims Hochwacht ist der richtige Ansatz in der aktuellen Situation und unterstützt wichtige Jugendarbeit in Baden.

Die restlichen Vorlagen sind gut aufbereitet und werden von uns, wie vom Stadtrat vorgeschlagen, unterstützt.

team baden

Olivier Funk