Grosse Ehre für die TVWU Wettingen



Die Mitglieder der Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung (TVWU)

dürfen im Oktober 2017 nach Rom reisen.

Mit viel Herzblut und Elan wird eifrig geübt um auf und neben dem Petersplatz abwechslungsreiche Auftritte präsentieren zu können. Denn auf die Akteure warten ereignisreiche Tage mit einem Besuch bei der Päpstlichen Schweizergarde, sowie eine Teilnahme an der Generalaudienz.

Um diese Reise realisieren zu können, brauchen die Jugendlichen jegliche Unterstützung und daher werden verschiedene Auftritte in Angriff genommen.

Den Anfang macht die TVWU mit einem Platzkonzert am Donnerstag, den 29. Juni 2017 um 18.30 Uhr beim Rest. Bahnhöfli in Würenlos.

Die Wirtefamilie wird allen Gästen einen Apero spendieren und die TVWU-ler werden für gute Unterhaltung für Aug und Ohr besorgt sein.



Die Tambouren der TVWU bedanken sich herzlich für die Auftrittsplattform in Würenlos und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

www.tvwu.ch