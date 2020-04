Take Away für Lesefutter auch während der Frühlingsferien

Auch während der Frühlingsferien bietet das Team der Gemeindebibliothek Möhlin einen Take-Away-Service für Medien an. Bis zu 5 Medien (entweder Titel oder z.B. 5 spannende Krimis) kann man per Mail oder telefonisch aus dem Angebot der Bibliothek am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 09.00 und 11 Uhr vorbestellen. Eine Abholzeit wird mitgeteilt, sodass das Abholen der Medien kontaktlos geschehen kann. Alle Medien sind weiterhin bis vorerst Ende April verlängert.

Risikogruppen bringt das Team gerne ein Bücherpaket vorbei und deponiert es im Milchkasten. Infos für diesen Service bitte telefonisch oder per Mail.

Viele Medien sind auch auf dem digitalen Angebot von www.ebookplus.ch zu finden. Alle Erwachsenenabos und im Augenblick auch alle Kinder- und Jugendabos der Gemeindebibliothek Möhlin sind für dieses Angebot freigeschalten und das digitale Angebot kann bequem von zu Hause genutzt werden. Auf der Hilfeseite von ebookplus.ch sind vieleTipps und Tricks zu finden.

Der augenblicklichen Situation angemessen kann das Angebot der Gemeindebibliothek Möhlin und von ebookplus.ch unverbindlich bis Ende Mai testen. Weitere Informationen dazu findet man auf der Homepage, per Mail oder telefonisch.

Alle Infos auf www.bibliothek.moehlin.ch