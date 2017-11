Am Donnerstag-Nachmittag, 26. Oktober 2017, trafen sich rund 80 Seniorinnen und Senioren zum diesjährigen beliebten Herbstanlass mit dem Referat « Alt-werden in einer dynamischen Alternsgesellschaft» von Herr Prof. Dr. François Höpflinger, Horgen. Dieses Referat gab den Anwesenden viele Denkanstösse und Hinweise was mit unserem Leben bis 90 Jahre plus alles an erfreulichem und auch traurigen passieren kann. Die älteren Personen können, wenn sie wollen, zu einem guten Alter viel selbst beitragen, z.B. mit viel Bewegung. Dies kann wandern oder auch Alters- turnen, u.a. sein. Gesund Essen bringt einiges. Das Rauchen sollte dagegen unterlassen werden. Ein gutes Glas Wein schadet nichts.

Das zweite Referat mit dem Titel «wie viel Sicherheit haben wir heute und in Zukunft in der Schweiz»

hielt Herr Dr. Paul Zinniker, stellvertretender Direktor Nachrichtendienst Bund, Bern.

Er hielt fest, dass unsere Sicherheit in der Schweiz mit Null Toleranz gegenüber dem radikalen Islam am ehesten gewährleistet sein kann, d.h. auch, Muslime haben sich an unsere Rechtsordnung zu halten, sowie unsere Kultur und Gepflogenheiten zu respektieren. Eine öffentlich-rechtliche Anerkennung des Islams oder eine staatliche Ausbildung von Imamen darf nicht sein. Moscheen müssen jederzeit öffentlich zugänglich sein, denn in den Moscheen wird nicht nur gebetet. Die Strafrechtsnormen müssen bezüglich Aufruf zu Hass und Gewalt gegenüber radikalen Muslimen (Hassprediger und ähnliches) konsequent durchgesetzt werden. Für die aktive Ueberwachung sind in den Kantonen die Polizeikorps zu stärken und gezielt auszubilden. Beide Referate gaben zu denken aber auch die Hoffnung, dass der Bund, die Kantone und die Gemeinden und ganz allgemein wir Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger das Zeichen der Zeit erkennen und positiv aktiv werden.

Beide Referate wurden mit grossem Applaus verdankt. Ab 16 Uhr konnte das Personal des Hotels Bahnhof das gute Zobig auftragen.

Die Anwesenden wurden noch orientiert, dass der Frühlingsanlass am 12. April 2018 im Landgasthof zum Hirschen in Kirchdorf b. Baden stattfinden wird. Schluss der Veranstaltung um 17 Uhr.

Urs Säuberli, SVP-Senior, Hausen AG