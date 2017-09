Der Balsthaler Discgolfer Paul Francz konnte in Château-d'Oex einen weiteren Turniersieg einsteichen und sich so den SwissTour-Gesamtsieg bei den Grandmaster vorzeitig sichern. Die SwissTour 2017 wird mit dem Bern Open vom 7./8. Oktober auf dem Gurten abgeschlossen. Francz konnte sich damit auch für das Kader des Schweizer Nationalteams qualifizieren und einen Startplatz für die Disc Golf Europameisterschaft 2018 in Kroatien lösen.