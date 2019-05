Während zwei Wochen waren Kunstwerke von 12 kreativen Jugendlichen aus dem Surbtal, Würenlingen und Umgebung ausgestellt. Zudem wurde die SurbArt durch ein Klavierkonzert von Jasmin Schlegel eröffnet. SurbArt heisst das Projekt der Regionalen Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen, kurz JAST; welches dieses Jahr zum vierten Mal stattfand. Das Ziel war es, künstlerisch tätigen Jugendlichen eine Plattform zu bieten, um ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können. Insgesamt rund 350 Besuchende fanden den Weg ins Dorfmuseum in Lengnau und bestaunten die tollen Ausstellungsstücke.

Neben allgemeinen Öffnungszeiten bot die Jugendarbeit Führungen für Schulklassen an. Die Schülerinnen und Schüler wurden auf kreative Weise durch die Ausstellung begleitet und kamen so ungezwungen in Kontakt mit den einzelnen Werken. Danach konnten sie sich selbst künstlerisch betätigen und sich im Gästebuch verewigen.

Die SurbArt wird auch im 2020 wieder stattfinden. Interessierte Jugendliche können sich laufend bei der JAST melden.