Während einer Woche waren Kunstwerke kreativer Jugendlicher aus dem Surbtal und Würenlingen ausgestellt. SurbArt heisst das Projekt der Regionalen Jugendarbeitsstelle Surbtal, kurz JAST; welches dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand. Das Ziel war es, künstlerisch tätigen Jugendlichen eine Plattform zu bieten, um ihre Werke einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren zu können. Insgesamt über 140 Besuchende fanden den Weg ins Feuerwehrlokal in Würenlingen und bestaunten die tollen Ausstellungsstücke. Für Bilder in unterschiedlichen Stilrichtungen sorgten Enya Fritschy, Silvio Keller, Michelle Roth, Sheryl Wälti und Zoe Zahno. Daniel Jehle beeindruckte mit seinen elektronischen Musikstücken. Ebenfalls konnten starke Texte gelesen werden, welche anonym verfasst wurden.

Neben allgemeinen Öffnungszeiten bot die Jugendarbeit Führungen für Schulklassen an. Die Schülerinnen und Schüler wurden auf spielerische Weise durch die Ausstellung begleitet und kamen so ungezwungen in Kontakt mit den einzelnen Werken. Danach konnten sie sich selbst kreativ betätigen und sich im Gästebuch verewigen.

Das Ziel ist es, dass die SurbArt auch im Jahr 2018 wieder stattfindet.