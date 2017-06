Der Name wurde von Suhrer Damen gewählt und war einst die Bezeichnung eines Theaterstücks. Der Suranja-Cup ist ein jährliches Tennisturnier, dass unter Damenteams der Tennisclubs von Suhr, Hallwil, Teufenthal, Entfelden und Dottikon über mehrere Wochen verteilt ausgetragen wird. Gespielt wird jeweils Dienstnachmittag. Bei den 4 Einzel- und 2 Doppelpartien sind 6 Punkte zu holen. Neben den Punkten ist die Pflege von Freundschaften und der Geselligkeit sehr zentral.

Passierbälle

Im diesjährigen Suranja-Cup legte das Team aus Dottikon gleich in der ersten Runde mit einem 5:1 Sieg gegen Suhr los. Das Trainings-Wochenende im Allgäu hat sich auch sportlich gelohnt, schlussfolgerte das Team. Voller Selbstvertrauen standen die Dottikoner Damen in den nächsten Runden auf den Plätzen. Sie packten das gesamte Tenniskönnen aus, nahmen auch das Glück in Anspruch und platzierten mit zwei weiteren Siegen gegen Hallwil (4: 2) und Entfelden (5:1) den Passierball, um in der letzten Runde gegen Teufenthal alles klar zu machen.

Matchball und ein Halleluja

Es ist Dienstag, 31. Mai 2017 um 17:15 Uhr auf dem Tennisplatz in Dottikon: Im letzten Doppel der Runde gegen die Damen aus Teufenthal serviert das einheimische Doppelteam zum Matchball. Die Spannung ist gross, der Sand unter den Schuhen knirscht, es wird still, sogar das Zwitschern der Vögel verstummt: Jetzt wird der gelbe Filzball gespielt. Das gelbe Ding fliegt hin und her, ein versuchter Stoppball, dann wieder das Duell an der Grundlinie. Wow!!! Punkt, Satz, Sieg (wieder ein 5:1) und Cup-Sieg mit 19 Punkten für das Team des Tennisclub Dottikon. Obschon der Cup-Sieg schon vor der letzten Partie feststand, ist ein grosses Halleluja von der heimischen Mannschaft zu hören. Die Gäste aus Teufenthal bilden quasi das Spalier und feiern freudig sowie neidlos die Siegerinnen. Noch lange sind vor dem Clubhaus Stimmen einer gemütlichen Gesellschaft zu vernehmen, die den Cup-Sieg feiern!

Marci Schwender