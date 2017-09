Am 2. September 2017 stand die 10. Lotus-Rundfahrt auf dem Programm der Stiftung Lebenshilfe. Sage und schreibe 19 Piloten kamen mit ihren schnittigen Sportwagen zum Hotel & Restaurant zum Schneggen in Reinach. Von dort aus ging’s auf eine rasante einstündige Fahrt, während der die Klientinnen und Klienten die Rolle der Co-Piloten übernehmen durften. Die Freude und Begeisterung war nicht zu übersehen. Daran änderte auch der mit dunklen Wolken verhangene Himmel nichts.

Aus Anlass der Jubiläums-Rundfahrt liess es sich der Stiftungsratspräsident, Thomas Oetiker, nicht nehmen, ein paar Worte des Dankes an die Fahrerinnen und Fahrer zu richten. Als Erinnerung bekamen die Organisatoren vom Lotus-Forum eine Urkunde überreicht; eine farbenfrohe Klienten-Zeichnung mit einigen amüsanten Aussagen, die an vergangene Rundfahrten erinnern. Bei einem reichhaltigen Apéro wurde angestossen, rege diskutiert, viel gelacht und schliesslich «auf Wiedersehen» gesagt. Auf Wiedersehen 2018, zur elften Ausgabe des Anlasses.

Foto: Jiri Vurma