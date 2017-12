In der Woche vor den Festtagen lud die reformierte Kirchgemeinde alle Seniorinnen und Senioren zu einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier ins Kirchgemeindehaus ein. Pfarrerin Bitterli begrüsste die Ankommenden im Namen des ganzen Teams herzlich. In einem weihnachtlich dekorierten Saal erwartete die zahlreichen Gäste an schön gedeckten Tischen ein feines Mittagsmenu, das von fleissigen Helfern serviert wurde. Rundum zufrieden, unterhielten sich die Tischnachbarn wunderbar. Nach dem Dessert hiess Pfarrerin Bitterli die Musikerinnen aus Basel und den Geschichtenerzähler Paul Strahm aus Zürich willkommen. Doch bevor sie das Programm einleiten konnte, wurde sie vom Kirchenpfleger DeBruine mit einem Blumenstrauss als Anerkennung für die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung in Altersseelsorge überrascht. Sie freute sich auch über den warmen Applaus der Anwesenden und berichtete kurz über ihre Diplomarbeit. Nun aber startete das musikalische Programm mit verschiedenen klassischen Musikstücken, gespielt auf Flöten und Gitarre. Dazwischen erzählte auf meisterliche Weise Paul Strahm weihnachtliche Geschichten, die die Herzen berührte. Unterdessen haben Schüler in der Küche fleissig all das Geschirr gewaschen. Schliesslich wurden die Seniorinnen und Senioren von Säcklein mit selbst gebackenen Gutzis, die die Schüler unter der Leitung der Katechetin Patricia Godena hergestellt haben, beschenkt. Bei Kaffee und weihnachtlichen Süssigkeiten klang die Feier aus. Viele Menschen haben sich engagiert, um den älteren Menschen einige schöne Stunden zu schenken. Es ist ihnen gelungen!