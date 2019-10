Letzte Woche machten sich bunt gemischte Gruppen aus allen Regionen der Schweiz mit dem Velo auf den Weg nach Bern an die Klimademo. Organisiert war diese Sternfahrt von ProVelo Schweiz. Am Freitagmorgen stiess im Aarauer Schachen die hiesige Unterstützung zu der Gruppe, welche von Basel her kam, hinzu. Unterwegs über Olten und Luterbach nach Bern blieb viel Zeit für interessante Gespräche über mehrere Generationen hinweg, einen Meinungsaustausch über konkrete und realisierbare Massnahmen für mehr Umweltschutz, Erzählungen von persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen sowie ein gemütliches Nachtessen und Zusammensein. In Aarau mit 25 Personen gestartet, wuchs die Gruppe auf dem Weg an und fuhr mit knapp 70 glücklichen Velofahrer*innen in die Bundeshauptstadt ein, wo die anderen 650 Velobeteiligten aus allen anderen Teilen der Schweiz bereits warteten.