Lipsticks on Tour: Für ihren diesjährigen Bandausflug wurde als Vorgabe nur "Wanderschuhe, Handtuch und Brotzeit" ausgegeben. Gross die Überraschung, als die Fahrt in die Sörenberg-Gegend zum Kneipperlebnis führte. Ob des kalten Wassers, dem harten Boden und der prächtigen Umgebung verschlug es so mancher Spielerin doch tatsächlich die Sprache! Zum Glück hielt das Wetter bis zur Wanderung ins Chessiloch in Fühli, so dass einer Begehung der dortigen Hängebrücke nichts im Wege stand.

Nach dem schweisstreibenden Rückweg freuten sich die Frauen auf ein währschaftes Abendessen, und wieder einmal wurde es wegen der lebhaften Gespräche später als geplant...



Falls sich frau angesprochen fühlt, bei der Band mitzuspielen: am Dienstag, 12.9.2017, um 20 Uhr ist DIE Gelegenheit, reinzuschnuppern. Hertig Halle, Lägernstrasse, Wohlen. Weitere Infos (und mehr Fotos vom Ausflug) unter www.lipsticks.ch.