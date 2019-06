ASS TV Grenchen 1, vom Tabellenende an die Spitze

Die 1. Mannschaft hat sich, nach schlechtem Start, rehabilitiert. Mit nur einem Punkt Rückstand erkämpfte sich die 1. Mannschaft der ASS TV Grenchen den tollen 2. Platz. Trotz einem Fehlstart doch noch ein versöhnliches Ende!

ASS TV Grenchen 2 überzeugt! Ziel schon frühzeitig erreicht!

Nach ausgezeichneten Resultaten in der Vorrunde (3 Siege und eine Niederlage), wartete man, nach der Weihnachtspause, gespannt auf die nächsten Spiele. Konnten die Volleyballspieler der zweiten Mannschaft ihre tolle Form über die Weihnachtstage konservieren? Das klappte gut und die 2. Mannschaft der ASS / Volleyball lag bald uneinholbar an der Spitze der Kategorie D und stand als Aufsteiger fest. Ein Dank geht an alle Zuschauer, welche die Mannschaft moralisch unterstützt haben.