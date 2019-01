Sechs Teams in zwei Gruppen spielten mit je vier Feldspielern und einem Goalie. Turniersieger wurde PluSport1. Sie besiegten die Mannschaft PluSport2 4:3 nach Verlängerung.

Höhepunkt des Turniers war das Promispiel zwischen dem Team „Rehaklinik Bellikon“, alles Mitarbeitende der Rehaklinik Bellikon mit Unterstützung von Raimondo Ponte, gegen das „PluSport Team 2000“, bestehend aus den Sportlergrössen Jennifer Arman, Vize Miss Zürich 2011 und FC Richterswil, Richard Bauer, ex GC (Fussball), Stefan Gasser, ex GC (Handball), Sepp Roth, ex Nati A FC Wettingen / FC Winterthur (Fussball), Rolf Simmen, Eishockey, ex ZSC und EVZ Goalie, Muhammad Sheyda, körperbehinderter Topspieler, unter Coach Knut Bobzien. Das Team „Rehaklinik Bellikon“ spielte mit vollem Einsatz Fussball, was jedoch gegen die starken Spieler vom „PluSport Team 2000“ nicht reichte. Das „PluSport Team 2000“ gewann 14:8.

Die Rehaklinik Bellikon ist Mitorganisatorin des Football for All. Mit ihrem Engagement im Sport unterstützt sie die Integration von Menschen mit Handicap und macht Betroffenen Mut.