Kürzlich konnten die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Egerkingen ihren alljährlichen Sporttag unter besten Wetterbedingungen durchführen.

Die Kinder bestritten einen 9-Kampf und vom grossen Kindergarten bis zur 6. Klasse gaben alle ihr Bestes.

Über den Mittag konnten sich Zuschauer, Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen in der Festwirtschaft verpflegen. Gestärkt mit Würsten oder Hotdogs und Kuchen zum Dessert, konnte anschliessend das Nachmittagsprogramm in Angriff genommen werden: Die Kinder hatten die Wahl zwischen einem Fussballturnier, einem Unihockeyturnier oder einer Anzahl verschiedener «freier Spiele». Auch am Nachmittag wurde nochmals voller Einsatz gezeigt und so waren nach der letzten Rangverkündigung alle glücklich aber auch müde und ausgepowert.

Der Sporttag war ein voller Erfolg und die Lehrerschaft und alle Schülerinnen und Schüler freuen sich bereits wieder auf die nächste Ausgabe.

Primarschule Egerkingen / Jeannine Furrer