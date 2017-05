Fussball ist weltweit die Mannschaftssportart Nr. 1. Er steht für Fleiss, Disziplin, Fairness, das Einhalten von Regeln im Sport, aber auch für menschliche und zwischenmenschliche Beziehungen sowie gemütliches Beisammensein.

Der Sportclub Derendingen (SCD) trägt seine Heimspiele schon seit über 100 Jahren auf der «Heidenegg» in Derendingen aus, welche der Einwohnergemeinde gehört und auch von ihr unterhalten und gepflegt wird. Zahlreiche Turniere und Anlässe werden jedes Jahr vom SCD organisiert und somit gilt er als ein sehr traditionsreicher Sportverein.

Um einen kleinen Teil der für den Spielbetrieb notwendigen Einnahmen zu erwirtschaften, findet auch dieses Jahr wieder der grosse Sponsorenlauf am Mittwoch, den 17. Mai 2017 in Derendingen statt. Dieser Anlass ist für den Sportverein auch deshalb von grosser Bedeutung, da einerseits die sportlichen Leistungen der Vereinsmitglieder gezeigt und gesteigert werden können, andererseits die Bevölkerung ihre Freude und Unterstützung am Verein ausdrücken kann.

Jedes Mitglied erläuft sich beim Sponsorenlauf einen Minimal-Betrag in der Höhe der Vereinspflicht. Die Beträge sind je nach Junioren, Aktiven und U-Teams der Frauen unterschiedlich festgelegt. Zudem sind auch die Rundeneinheiten der Mitglieder unterschiedlich. Es werden Rundeneinheiten à 150 m gelaufen. Eine Platzrunde entspricht 2.5 Rundeneinheiten, die Laufzeit beträgt 12 Minuten. Die Junioren A-D laufen 15-20 Rundeneinheiten, wo hingegen die jüngeren Junioren E-G erfahrungsgemäss 10-15 Rundeneinheiten laufen können.

Als Dankeschön für die geleisteten Beiträge erhalten die Läuferinnen und Läufer eine Zwischenverpflegung und ein Getränk. Die Juniorin bzw. der Junior und das Mitglied des U-Teams der Frauen (ohne Aktive) mit dem höchsten Sponsorenlaufbetrag erhält vom Vorstand zudem ein Original-Fussballdress seines Lieblingsvereins.

Der SCD teilt mit, dass die Sponsorensuche an privaten Haustüren nicht gestattet ist, um keine Bewohner zu stören.

Es wird gehofft, dass sich alle Mitglieder lückenlos für den Sponsorenlauf anmelden und auch dieses Jahr wieder eine fröhliche und traditionelle Stimmung auf der Heidenegg in Derendingen herrscht.

Der SCD heisst alle SCD-Fans, Eltern, Sponsoren, Freunde und Nachbarn am Sponsorenlauf willkommen und bedankt sich für die grosse Unterstützung und das Engagement.

Das 14. Schülerturnier vom 2./3. Juli 2016 ist schon wieder Geschichte. Die 14. Austragung war laut des Vorstands wohl eines der friedlichsten Schülerturniere auf der Heidenegg.

Es wird auch in diesem Jahr sicherlich eine 15. Austragung geben. Weitere Informationen über den Sponsorenlauf 2017, dem Sportverein und das aktuelle Jahresprogramm finden Sie unter: https://www.scderendingen.ch/