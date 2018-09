Traditionsgemäss konzertierte die Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil am Samstag, 1. September im Pfarreisaal der kath. Kirche in Dulliken. Mit diesem traditionellen Konzert boten die Musikantin¬nen und Musikanten, wie jedes Jahr den eingeladenen Gästen, einen musikalischen Blumenstrauss an.

Präsidentin Livia Christ begrüsste die anwesenden Gäste. Bei dieser Gelegenheit verwies er auf die kommenden musikalischen Anlässe hin.

Sie dankte den Jubilaren und Begleitpersonen für die grosszügige Unterstützung und wünschte allen Anwesenden einen schönen Nachmittag.

Die Jubilaren wurden durch den Vize-Präsidenten René Stäbler in humorvoller und kompetenter Art vorgestellt. Er verstand es die Zusammenhänge zwischen den Jubilaren und der Musikgesellschaft herzustellen.

Die kommenden musikalischen Anlässe sind: 28.10. Brügglifest Dulliken, 17.11. Abendunterhaltung Starrkirch-Wil und 1.12. Delegiertenversammlung Dulliken.

Unter der Direktion von André Baeriswyl bot die Spielgemeinschaft ein abwechslungsreiches Programm. Neben rassigen Märschen, dirigierte André Baeriswyl auch modernere Stücke wie

Füs. Bat 23, Marsch

Despacito

Nineteen Fifthy-Eight 1958

Ravanello, Marsch

Dulliker Musikante

Böhmischer Traum

Rock Opening

Geburtstagsmarsch

Schiffsfegerpolka

usw., aus dem Repertoire. Die Gäste forderten den Verein noch zu Zugaben auf.

Die Mitglieder und Gäste hatten die Gelegenheit, nach dem Konzert, auf eine Wiederholung dieses Anlasses sowie auf eine gute Gesundheit anzustossen.

Die Mu¬sikantinnen und Musikanten wünschen den Dulliker Jubilaren weiterhin alles Gute und danken für diesen schönen Nachmittag.

Neue Bläserinnen und Bläser sind herzlich willkommen. Die Proben finden abwechlungsweise in der Aula Dulliken und im Dorfkeller im Schulhaus in Starrkirch-Wil statt.

Weitere Infos der Spielgemeinschaft der MG Dulliken - Starrkirch-Wil finden Sie auch im Internet unter www.mgdulliken.ch oder www.mgstw.ch