Gleich mit zwei Matinee-Konzerten warteten die Mitglieder der Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil am vergangenen Sonntag, 28. April 2019 auf.

Um 11.00 Uhr galt die Aufmerksamkeit den Gottes­dienst­besuchern der 1. Kommunionsmesse in der Wendolinskirche in Dulliken. Anschliessend ca. 12.00 Uhr wurden die Pensionäre des Alters- und Pflegeheims Haus zur Heimat in Olten mit Blasmusik erfreut. Mit diesen traditionellen Konzerten statteten die Musikantin­nen und Musikanten, wie jedes Jahr den Gottesdienstbesuchern und einem Al­tersheim, einen musikalischen Besuch ab.

Reto Neuenschwander begrüsste die anwesenden Pensionäre und Gäste zum zweiten Konzertauftritt und verwies gleichzeitig auf die kommenden musikalischen Anlässe hin: 4.5. Unterhaltungskonzert Dulliken, 14.5. Schweiz bewegt, 2.6. Konfirmation Dulliken, 28.6. Jubilarenkonzert Starrkirch-Wil, 16.6. Regional-Musiktag Seewen, 31.8. Jubilarenkonzert Dulliken, 27.10. Brügglifest Dulliken und 24.11. Kirchenkonzert Dulliken.

Er dankte der Heimleitung und dem Personal für die tägliche aufopfernde Betreuung und wünschte allen Anwesenden einen schönen Mittag.

Die Heimleitung verdankte den Musikantinnen und Musikanten den jährlichen Besuch im Haus zur Heimat. Dabei lobte sie die langjährigen Beziehungen zwischen Pensionären, Personal und dem Verein.

Unter der Direktion von Jana Schneider bot die Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil ein abwechslungsreiches Programm. Neben rassigen Märschen, dirigierte Jana Schneider auch modernere Stücke aus dem Repertoire.

Anschliessend an das Konzert trafen sich die Mitglieder, sowie Freunde und Gönner im Haus zur Heimat in Olten zum gemütlichen Beisammensein.

Neue Bläserinnen und Bläser sind herzlich willkommen. Die Proben finden abwechlungsweise in der Aula Dulliken und im Dorfkeller im Schulhaus in Starrkirch-Wil statt.

Weitere Infos der Spielgemeinschaft der MG Dulliken - Starrkirch-Wil finden Sie auch im Internet unter www.mgdulliken.ch oder www.mgstw.ch