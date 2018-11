Samstag um 11.00 war es soweit die Kinder nahmen sogleich das ganze Spielangebot in Beschlag. Spiele? Ach ja wir hatten einen Postenlauf organisiert: Mohrenkopfschleuder, Wasserspritzen, Wasserstafette, Basteltisch, Fischerspiel und ertasten von Gegenständen. Mit der Postenlaufkarte erhielten die Kinder nach jedem Posten einen Stempel. Sobald alle 6 Stempel gesammelt waren konnten sich die Kinder ein Tattoo als Belohnung machen lassen. Die Strahlenden Gesichter und die wunderschönen Glitzertattoos waren das Highlight. Mitten im Nachmittag waren die 100 Karten bereits weg. Die Kinder zeigten sich flexibel und es ging auch ohne Karten frisch, froh, fröhlich den Posten nach weiter.

Die Musikschule hatte um 11.30 Uhr mit der Trompeten und Blockflötengruppe ihren 30 Min. Auftritt. Total 35 Musikschülern Boten mit ihren 5 Musikschullehrern ein Tolles Programm. Um 13.30 Uhr gab es einen weiteren Höhepunkt, die 4.Klasse von Frau Karrer 25 Schüler boten eine Tanzshow. Das Publikum genoss die beschwingte Musik mit der tollen Darbietung der Schüler. Zusätzlich zum Postenlauf konnte der Fahrzeugpark getestet werden. Ab und zu sah man einen begeisterten Vater auf unserem neuen Go-Kart mitgesponsert von Vogt Spenglerei und TelComTech herumkurven und unsere neuste Errungenschaft das Automobil von Garage Savoldi war im Dauereinsatz. Am Spieltisch der LUDO und von Frau Frick wurde vielseitig gespielt. Die JUBLA testete die Treffsicherheit mit Hammer und Nagel. Mit der Eisenbahn von der ref. Kirche war ein Grosser Höhepunkt auf dem Festgelände zu finden. Die Lokomotivführer waren den ganzen Tag im vollen Einsatz. Die Kinder genossen die freie Fahrt in vollen Zügen. Es war ein Augenschmaus. Für die Erwachsenen gab es dann im Anschluss ein paar freie Spins am Computer. Nicht nur für die Augen war gesorgt mit unserer kleinen Festwirtschaft und den vielen gespendeten Kuchen konnten wir die Gäste mit Speis und Trank verpflegen.

Zum Schluss muss gesagt werden. Die Eisenbahn erhielten wir Gratis zur Nutzung und alle Teilnehmer arbeiteten mit viel Freude und Begeisterung zum Nulltarif für unsere Gäste. Wir gingen alle sehr Glücklich und zufrieden über den Erfolgreichen Tag in’s Wochenende. Wir hatten ca. 350 Besucher. Ein toller Anlass.