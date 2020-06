Generalversamlung der SP Wettingen

Gut aufgestellte Partei

Die Geeralversamlung 2020 der SP Wettingen fand am 18.Juni im Rathaussaal Wettingen statt. Zwar sassen die 20 anwesenden Mitglieder einzeln an einem Tisch, dafür musste die Versammlung nicht digital durchgeführt werden. Co-Präsidentin Pia Müller freute sich über den guten Besuch und liess gleich den Tagespräsidenten Heinrich Müller wählen. Traktandenliste, Protokoll der GV 2019. Kasse und Budget sowie der Jahresbericht verfasst von Co-Präsident Christian Oberhozer wurden einstimmig genehmigt. eine längere Diskussion entstand bei der Festlegung des Jahresbeitrages. Für das Jahr 20/21 liess man jedoch den Jahresbeitrag von Fr.150.--(Nichterwerbstätige Fr.75.--) stehen, dies obwohl die Abgaben pro Mitgied an die SP Schweiz um Fr.10.-- erhöht wurden. Abschliessend wurde der Kassierin Karin Mosimann gedankt und Décharge erteilt.

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Rebecca Derendin (events), Roland Klasen (Protokoll), Karin Mosimann (Kasse) und das Co-Präsidium Pia Müller und Christin Oberholzer wurden einstimmig wiedergewählt. Als neues Vorstandsmitglied wurde Max Bürgis betimmt. Rechnungsrevisoren sind Beatrice Böhringer und Esther Knabenhans.

Wichtige Daten im Jahresprogramm sind: Am 15.08. Fest der Solidarität im Strandbad Tennwil; 15.09. ausserordentlicher Parteitag; 27.09 Abstimmungen, Gerichtswahlen; 17./18.10. Parteitag, SP Schweiz (Wahl Präsidium Schweiz); 18.10. Gross-und Regierungsratswahlen.

Zum Abschluss dankte die Co-Präsidentin allen Mitgliedern die in irgend einer Funktion in einem Amt sind und sich für die SP engagieren. Es sind dies namentlich die beiden SP-Gemeineräte Kirsten Ernst und Marks Maibach; Chjrisina Oberholzer Friedensrichter; Grossrat Alain Burger sowie die Mitgleider der Einwohnerratsfraktion Alain Burger, Christian Oberolzer, Andrea Fischer, Christa Camponovo, Adrian Knaup Katarina Urfer, Heinrich Müller, Mia Gujer und Julien Gründisch.

Zum Abschluss der Versammlung gab Co.Präsidentin Pia Müller folgendes Motto mit auf den Weg: "Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sonst bekommen sie nichts". (von Simone Beauvoir)

Max Bürgis