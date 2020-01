SP Neuenof unterstützt Christoph Güdel bei der Ersatzwahl Gemeinderat vom 9. Februar 2020

Bei einem internen Hearing der SP Neuenhof stellte sich Christoph Güdel (Grüne) vor. Güdel ist 34jährig, Sekundarlehrer und wohnhaft in der Webermühle. auf die zahlreichen, teils kniffligen Fragen erwies sich Christoph Güdel als ein ausgewiesener, sympathischer und erfahrener Kandidat. Erfreulich, dass es angesichts von 7 (!) Kandidaten zu einer Kampfwahl kommen wird und nicht zu einer sogenannten "stillen" Wahl. Die Bürgerinnen und Bürger von Neuenhof haben daher eine echte Auswahl. Wir hoffen, dass Links-Grün nach jahrelanger Abwesenheit im Gemeinderat endliche wieder vertreten sein wird. Wir appellieren an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Neuenhof: Unterstützen Sie uns und wählen Christoph Güdel in den Gemeinderat. Abschliessend wünsche ich persönlich Martin Uebelhart einen vollen Erfolg für seine Kandidatur als Gemeinderat und als neuen Gemeindeammann.

Geri Röthlisberger, Präsident SP Neuenhof