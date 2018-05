Artikel Pontoniere Schwaderloch

(MGU) Die Wettkampfsaison hat bereits am 12. Mai begonnen. Die Sektion Schwaderloch trainierte am Sonntagmorgen hauptsächlich das Sektionsfahren und verbrachte anschliessend einen gemütlichen Tag mit den Familienangehörigen.

Die Pontoniere Aarau eröffnen die Wettkampfsaison mit dem traditionellen Adler-Cup am 12. Mai. Bereits am 02./03. Juni findet der nächste Wettkampf in Mellingen statt. Es wird ein reines Sektionsfahren ausgetragen, welches im Hinblick auf das kommende Eidg. Wettfahren in Bremgarten vom 29. Juni bis 01. Juli eine Standortbestimmung für die Vereine ist. Vor dem Eidg. Fahren in Bremgarten lädt die Sektion Aarwangen noch zur Standortbestimmung im Einzelfahren ein. Für die Pontoniere und auch Pontonier-Sport Interessierte also eine spannende Zeit.

Seit März dieses Jahres trainieren die Vereinsmitglieder der Schweizer Pontonier-Sektionen Woche für Woche mehrmals am Abend, um Kondition, Technik und Kraft soweit aufzubauen, damit diese dann an den kommenden Wettfahren «abgerufen» werden können. Wer sich wie gut vorbereitet hat, wird sich an den Wettkämpfen dann zeigen. Sind es wieder die als Favoriten gehandelten Fahrerpaare oder können wieder «Aussenseiter» zuschlagen?

Die Sektion Schwaderloch hat sich bis heute gut vorbereitet. Am letzten Sonntag stand noch einmal ein grösseres Training auf dem Programm. Pünktlich um 09:00 Uhr konnte Fahrchef Fabian Frei die annähernd komplette Mannschaft begrüssen. Nach der Übungserklärung wurden die Boote bestiegen und ein Sektionstraining wurde mehrmals «durchgespielt».

Um die Mittagszeit kam dann aber doch auch Hunger auf und man fand sich beim Vereinshaus ein, wo der Grill bereits beste Glut hatte und das Grillgut aufgelegt werden konnte. Zusammen mit den eingeladenen Familienangehörigen wurde ein gemütlicher Nachmittag verbracht.