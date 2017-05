Am 30. April 2017 kamen erst die Kirchengänger/Innen von Unterkulm und gleich anschliessend diejenigen von Oberkulm zu einem besonderen Genuss. Der Jodlerclub Kölliken gab dem Gottesdienst mit Pfarrer Toni Gruber einen wunderschönen, musikalischen Rahmen. Der ganze Jodlerclub mit seinen zwei begabten Jodlerinnen trugen den interessierten Zuhörern und Zuhörerinnen einen Leckerbissen ihres Könnens vor. Am Rande sei noch erwähnt, dass der älteste aktive Jodler am heutigen Sonntag seinen 86. Geburtstag feiern konnte.