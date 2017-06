An einem warmen Sommerabend traf sich die SVP Erlinsbach zum Bräteln und gemütlichen Beisammensein in der Köhlerhütte in der Gehren. Eine schöne Anzahl Parteimitglieder und erfreulich viele Familien mit ihren Kindern genossen das Bräteln und benutzten die Gelegenheit sich über aktuelle Themen der Gemeinde Erlinsbach informieren zu lassen. Als erstes gab der Parteipräsident Richu Meier eine Übersicht über die bevorstehenden Kommunalwahlen. Danach ergriffen die beiden Gemeinderatskandidaten Roberto Heller und Edy Bircher die Gelegenheit sich den Anwesenden vorzustellen. Das Publikum konnte sich davon überzeugen, dass die SVP Erlinsbach zwei überaus fähige und im Dorf bestens verankerte Persönlichkeiten für die Wahl in den Gemeinderat stellt. Nach der Vorstellung der Kandidaten erläuterte Gemeindepräsident Markus Lüthy in kurzen Worten die Traktanden der kommenden Gemeindeversammlung. Dabei betonte er insbesondere die Wichtigkeit des Kredits für die Neugestaltung des Gemeindeplatzes. Hier biete sich die einmalige und lang ersehnte Gelegenheit zusammen mit der Besitzerin der Nachbarliegenschaft eine gute und sinnvolle Lösung für die Stärkung des Dorfzentrums zu realisieren. Nach dem offiziellen Teil der Versammlung blieb noch genügend Zeit für interessante Gespräche.