Schneefall und Wind in den Bergen veranlassten den Skiclub Bremgarten am letzten Wochenende, die Schneeschuhtour auf den Schönbüel OW mit einer Wanderung von der Buchenegg auf den Uetliberg und wieder zurück zu ersetzen. Ein schöner, knapp 4stündiger Marsch im Schneegestöber.

Total 22 Schneeschuhläufer, davon 10 Gäste des Tischtennisclubs Bremgarten, waren für die Tour angemeldet und freuten sich auf den sonnigen Schönbüel mit grandioser Aussicht auf die Berner Oberländer Alpen. Schweren Herzens entschieden sich die Tourenleiterinnen des Skiclubs am Samstag jedoch, die Tour wegen schlechten Wetterverhältnissen abzusagen. Zu Hause bleiben war für Tourenleiterin Monika Küng aber keine Option. Also schlug sie eine Ersatztour von der Buchenegg auf den Uetliberg vor. 12 Wanderer folgten ihrem Vorschlag. Um dem Winterspeck zu trotzen? Oder wegen dem feinen Apéro mit Weisswein und Apfelschorle am Feuer auf dem Uetliberg? Oder einfach, weil Wandern im Schneegestöber auch schön sein kann? So oder so: Skiclübler und Tischtennisspieler genossen die paar Stunden auf dem frisch verschneiten Weg.

Der Skiclub Bremgarten bietet seinen Mitgliedern nicht nur ein tolles Skiweekend auf dem Hasliberg, sondern auch schöne Touren abseits des Pistenrummels. Neben einer Skitour sind vor allem die Schneeschuhtouren sehr beliebt. Mit einer normalen Kondition und Freude an der Natur sind sie gut zu bewältigen. Interessierte Personen sind willkommen und dürfen sich gerne bei der Präsidentin melden: Yvonne Weber-Lehner, 056 633 07 20. Weitere Infos: www.scbremgarten.ch

Nächste Touren des Skiclubs: 13.1.2019: Schneeschuhtour Morgartenberg; 16./17. Februar 2019: Schneeschuhwochende Jura; 24.2.2019: Skitour Rigi Scheidegg (bei Skitouren wird Erfahrung vorausgesetzt).

Yvonne Weber-Lehner, Präsidentin SCB