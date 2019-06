Es war wieder soweit, am Donnerstag um 14.00 Uhr startete erneut der begehrte Spiele-Nachmittag den fast 50 Senioren und Seniorinnen genossen haben. Ein Dank für diesen tollen Nachmittag geht hier an den Organisator des Seniorenrates Schlossrued. Bevor es aber losgehen sollte, gab es für jeden noch einen Kaffee. Kuchen wurde aber selbstverständlich ebenfalls gereicht. Man konnte hier schon bei vielen Teilnehmern die Spannung bezüglich des anstehenden Lotto-Ereignisses spüren. Es sollte endlich losgehen – die Vorfreude war jedem der Anwesenden anzumerken.



Etwa 30 Minuten nach der kleinen Stärkung verkündete Franz Steinmann die erste Lottozahl. Erneut konnte die Spannung durch die Stille die nun einkehrte wahrgenommen werden. Diese wurde zwischenzeitlich immer wieder von den Teilnehmern euphorisch unterbrochen wenn wieder einmal ein Gewinner ermittelt werden konnte. Drei Seniorinnen gewannen sogar 2 oder auch 3 Preise – Hauptpreis war eine neue Uhr. Letztlich war es aber ein Nachmittag ganz ohne Verlierer. Nicht nur Sachpreise sondern auch der gemütliche und spannende Nachmittag war eine Bereicherung für jeden Teilnehmer. Neue Bekanntschaften wurden geschlossen andere vertieft, man kam mit guter Stimmung zusammen und der Abend endete hier natürlich nicht abrupt mit Ende der Lottoziehung. Es gab viel zu viel zu erzählen – es bildeten sich viele neue Freundschaften die bis heute andauern.



Die Erinnerungen an diese Veranstaltung sind hier allen Beteiligten geblieben. Die zufriedenen Gesichter und strahlenden Augen der Senioren und Seniorinnen gaben nicht nur mir sondern auch unseren lieben Sponsoren und den Organisatoren zu erkennen, dass dieser Nachmittag sich wirklich für jeden gelohnt hat – Spass hatten sicherlich alle. Ein grosser Dank für diese überaus gelungene Veranstaltung geht hier an alle Mitwirkenden, die diesen gemütlichen aber auch spannenden Nachmittag überhaupt erst ermöglicht haben. Alle Teilnehmer wurden mit einem Ausdruck über die Tagesgewinnstatistiken versorgt, was eine überraschende Neuerung darstellte.



Die leckeren von der Bäckerei Kleiner gesponserten Erdbeer-Törtchen und auch die zwei Zusatzpreise vom Restaurant Ochsen gaben dem Nachmittag einen zusätzlichen positiven Impuls. Auch hierfür möchte ich mich herzlichst bedanken.