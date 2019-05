Der Seniorenrat Brugg zählt mehr als 500 Mitglieder. Neben vielen anderen Aktivitäten veranstaltet er mehrmals im Jahr Ausflüge zu interessanten Destinationen. Am Donnerstag, 16. Mai 2019, war es eine Carfahrt zum Spargelessen im Bohrerhof (Deutschland) und anschliessend zu einer Greifvogelschau im Elsass (Frankreich). Die Fahrt ging über Frick auf der Autobahn Richtung Basel, aber noch vor Basel bogen wir ab zum Rhein, an dem mitten im Wald das wunderschöne Restaurant/Hotel „Waldhaus“ liegt und uns zum morgendlichen Kaffeehalt einlud. Wir hatten auch einige Minuten Zeit, um durch die grosse und gepflegte Gartenanlage zu spazieren. Dann ging es auf der Autobahn über die Grenze nach Deutschland in Richtung Freiburg im Breisgau, aber noch vor Freiburg bogen wir ab ins Markgräfler Land, wo sich in Hartheim der Bohrerhof befindet. Schon auf den Landstrassen vor Hartheim kamen wir an vielen Spargelfeldern vorbei, deren Reihen mit Plastefolien abgedeckt waren, denn in letzter Zeit sanken nachts die Temperaturen bis nahe 0°C. Der Bohrerhof baut auf gut 200 Hektar Land Gemüse an, im Frühjahr vor allem Spargel, der dann auch im eigenen Restaurant zu köstlichen Speisen verarbeitet wird. Die Speisekarte – fast alle Gerichte mit Spargel – war sehr reichhaltig, und jeder von uns ist auf seine Kosten gekommen, dazu meist ein Gläschen Wein. Man konnte in der Verarbeitungshalle beobachten, wie die Spargel sortiert und zum Verkauf vorbereitet werden, und dann gab es noch einen Marktladen, in dem feldfrisches Gemüse aus eigener Produktion sowie badische Weine und Spirituosen und Geschenkartikel angeboten wurden. Am Nachmittag fuhren wir weiter ins Elsass an Colmar vorbei nach Kintzheim, wo sich auf dem Gelände einer Burgruine eine Greifvogelwarte befindet, die ihre Schützlinge mehrmals am Tag in Greifvogelschauen vor Publikum präsentiert. Es waren Greifvögel aus allen Kontinenten beteiligt, Uhus, Adler, Geier, Falken und sogar ein Sekretär aus Afrika mit seinen Stelzbeinen, der versuchen musste, eine Schlangenimitation zu fangen. Der Clou war, dass sich auch Freiwillige aus dem Publikum an der Schau beteiligen konnten, z. B. der Präsident des Seniorenrats Roland Leupi. Im Anschluss ging dann die Carfahrt ohne weiteren Unterbruch zurück nach Brugg. Ein grosses Dankeschön gebührt den Organisatoren des Ausflugs Alfred Klauser, Elisabeth Bolliger und Fritz Lüssi.

Armin Daniel Hermann