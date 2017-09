Einmal mehr konnten die Zuzger Seniorinnen und Senioren an der jährlichen, vom Gemeinderat organisierten Seniorenausfahrt teilnehmen. 39 Personen trafen sich am Morgen, um die Reise mit unbekanntem Ziel in Angriff zu nehmen. Bei wolkenverhangenem Wetter führte die Carfahrt entlang dem Zürichsee und dem Walensee nach Walenstadt. Nach kurzem Kaffeehalt mit Gipfeli genoss die Reiseschar eine Schifffahrt von Walenstadt nach Quinten, worauf ein wunderbares Mittagessen im Restaurant Seehus folgte. Nach dem Mittagessen sorgten die ersten Sonnenstrahlen für fröhliche Gesichter und weiter ging die Reise per Schiff von Quinten nach Weesen. Dort stand bereits der Car bereit und brachte die Gesellschaft wohlbehalten durch den Feierabendstau aber trotzdem gut gelaunt nach Zuzgen zurück.