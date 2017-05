Die Seniorenausfahrt fand wieder bei herrlichem Wetter statt. Um 9.15 Uhr sassen 87 Personen gespannt in den Bussen. Wie jedes Jahr wurde die Route nicht, ausser mit einem Bild auf der Einladung, bekannt gegeben. Zum Glück wussten die Buschauffeure und ich, wohin es ging. Eigentlich hätten wir das Ziel schnell erreicht, doch zuerst fuhren wir durch das Fricktal Richtung Basel. Einige Senioren hatten die Schweizerkarte auf dem Schoss und gaben immer wieder Tipps ab, doch bis am Schluss wusste niemand, wohin die Reise ging. Gegen 11 Uhr erreichen wir Oensingen und bogen rechts ab Richtung Roggen. Eine schmale Strasse führte uns auf 993 m auf den Roggen, eine Alpwirtschaft. Herrlich gelegen und eine tolle Aussicht. Einige Senioren fragten schon: "Wie kommen wir da wieder runter?"

Das Mittagessen war super, Salat, Älplermagronen mit einer Weisswurst. Das Servicepersonal bediente uns ruhig und die Getränke standen schnell auf dem Tisch.

Wir genossen die Zeit auf dem Roggen. Ein Gruppenfoto zu erstellen war eine Herausforderung. Dass 88 Leute an einen bestimmten Ort zusammen kommen, da brauchte es viel Geduld. Es wurde geplaudert, gruppenweise standen die SeniorInnen zusammen und freute sich, mit einigen zu sprechen, welche sie schon ein Weile nicht mehr gesehen hatten. Nachdem Willi Pauli, unser Hoffotograph, das Foto geschossen hatte, stiegen wir wieder in den Bus. Die Abfahrt war wirklich eine Herausforderung für die Buschauffeure. Man fragte sich, ob die Pneus auch noch auf den Strassen rollen, so enge Kurven hatte es.

Weiter fuhren wir Richtung Mümliswil, das Museum ‚Haar und Kamm‘ stand auf dem Programm. Tische und Stühle standen vor und hinter dem Museum. Die Tische liebevoll von den freiwilligen HelferInnen des Museums geschmückt. Der Kaffee und ein feines Stück Kuchen wurden serviert. Die SeniorInnen besichtigten das Museum, sassen zusammen, genossen das Zusammensein.

Um 16.30 Uhr fuhren die Busse mit glücklichen und müden Ausflüglern gemütlich Richtung Villnachern, wo wir um 18 Uhr eintrafen.

Beat Buchle und Marianne Möckli – Gemeinderat Villnachern